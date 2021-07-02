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تعليق أحكام الإعدام في أمريكا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-02T04:59:46+0000
تعليق أحكام الإعدام في أمريكا

قالت وزارة العدل الأميركية في بيان، إن وزير العدل ميريك جارلاند، علق الخميس تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية، بينما تواصل الوزارة مراجعتها لعقوبة الإعدام.

وقال جارلاند في البيان: "يجب أن تضمن وزارة العدل أن كل فرد في نظام العدالة الجنائية الاتحادي لا يُمنح الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنساني.. هذا الالتزام له قوة خاصة في قضايا الإعدام".

وقال جارلاند الشهر الماضي إنه كان يراجع بنفسه إجراءات الوزارة التي تتعامل مع عقوبة الإعدام.

وقال خلال جلسة مجلس الشيوخ لإقرار توليه منصبه في فبراير إن لديه مخاوف بشأن إعدام الأبرياء والتأثير المتباين لعقوبة الإعدام على الأميركيين من ذوي الأصول الإفريقية..

وتواجه إدارة الرئيس جو بايدن ضغوطا متزايدة من الحقوقيين في مجال العدالة الجنائية للعودة إلى وقف طويل الأمد لعقوبة الإعدام الاتحادية، بعد أن نفذت إدارة ترامب في أشهرها الأخيرة 13 عملية إعدام.

وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بدعم تشريع ينهي عقوبة الإعدام.

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