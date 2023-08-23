تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد عطل سفينة

شفق نيوز / أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بتعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول بتركيا، بعد تعطل سفينة في المضيق.

ونقلت "رويترز"، عن وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، أن حركة السفن عبر البوسفور توقفت صباح اليوم الأربعاء بعد تعرض سفينة لعطل في محركها.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا "جوانيين" للعطل عند المدخل الشمالي للمضيق وتم إرسال قاطرتين للمساعدة.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطات التركية، إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات.