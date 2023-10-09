تعليق العمل بمطار هامبورغ بسبب الاشتباه بقنبلة على متن طائرة إيرانية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، بوقف العمل في مطار هامبورغ الدولي بشكل كامل بسبب تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة قادمة من طهران.

ووفقاً لمحطة NDR للإذاعة والتلفزيون، أن الطائرة هبطت في المطار، ويتم الآن تفتيشها من قبل الهيئات الأمنية المختصة.

وغادر الطائرة 198 راكباً و16 من أفراد الطاقم، ويجري الآن فحص أمتعتهم.

ونوهت المحطة بأن المطار لا يرسل أو يستقبل الرحلات الجوية.

ووفقا لـ NDR، تعتبر الشرطة الفيدرالية الألمانية، تقييمها، لهذا التهديد الذي تلقته عبر البريد الإلكتروني بالخطير.