شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإيراني، مساء الأربعاء، عن تعليق الطيران في أجواء طهران بسبب "مناورات عسكرية" اعتبارا من منتصف الليل، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عربية.

وجاء ذلك بعد أن فادت صحيفة "فاز" أن شركة "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران ألمانية علقت رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم الخميس 11 أبريل لدواع أمنية.

وذكرت الصحيفة الألمانية نقلا عن متحدث باسم الشركة: "قررت (لوفتهانزا) بعد تقييم دقيق، تعليق الرحلات الجوية من وإلى طهران حتى الخميس 11 أبريل 2024".

وأضاف: "سلامة ضيوفنا وأفراد الطاقم لها الأولوية القصوى بالنسبة لوفتهانزا".

ولم تذكر المتحدثة باسم شركة الطيران أسبابا محددة، واقتصرت على الصياغة التي تقول إن القرار اتخذ فيما يتعلق بـ "الوضع الحالي في الشرق الأوسط".

ويوم الاثنين الماضي، استهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى، من بينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن "هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل ليست خائفة من رد إيران، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على دمشق، لكن إيران قالت إنها سترد علينا".