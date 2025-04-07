"تعليق الرسوم الأمريكية".. البيت الأبيض ينفي أخباراً متداولة لمستشاره الاقتصادي

شفق نيوز/ نفى البيت الأبيض، يوم الاثنين، دراسة تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً لكل الدول باستثناء الصين، مؤكداً أن الأخبار المتداولة بهذا الخصوص "كاذبة".

يأتي هذا بعد أن نقلت تقارير صحفية عن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، تصريحات قال فيها إن الرئيس، دونالد ترامب، يدرس تعليق الرسوم الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً على جميع الدول باستثناء الصين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري، حداً أدنى لمعدل الرسوم الجمركية، بنسبة 10% على السلع المستوردة.

وحدد بالنسبة لبعض الدول تعريفات خاصة، وفرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتباراً من 3 أبريل/نيسان الجاري.