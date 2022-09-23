تعليقاً على الاحتجاجات.. الجيش الإيراني: مستعدون للتصدي لمؤامرات الأعداء

شفق نيوز/ أكد الجيش الإيراني، يوم الجمعة، استعداده للتصدي لمؤامرات الأعداء ضد البلاد، وذلك تعليقاً على الاحتجاجات التي وصفها بأنها أعمال شغب.

وقال الجيش، "ندين بشدّة الهجوم على قوى الأمن الداخلي التي تحرص على راحة المواطن وكذلك الهجوم على القرآن والرايات المقدسة".

وأضاف، أن "هذه الإجراءات النّاجمة عن اليأس هي استراتيجيّة خبيثة للأعداء هدفها إضعاف مكانة النظام الإسلامي ووحدة الشعب"، مؤكداً "استعداده للتّصدي لمختلف المؤامرات التي يحيكها الأعداء".

من جانبها أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران بياناً حول أحداث الأيام الأخيرة. وقالت، إن "قوات الشرطة بصبر وتساهل، فتوهم مثيرو الشغب والإرهابيون المرتزقة أنّ باستطاعتهم زعزعة أمن البلاد".

واوضحت ان "الشعب الإيراني ابتعد عن مثيري الشغب العملاء وكشف عن وجههم الحقيقي".

واعلن التلفزيون الرسمي الإيراني امس الخميس، مقتل 17 شخصا في إيران منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة، مهسا أميني، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بسبب "ارتدائها لباسا غير محتشم"..

وذكر التلفزيون الإيراني؛ أن "17 شخصا من بينهم متظاهرين وشرطيين لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة".

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة".