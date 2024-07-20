تعليقاً على الغارات الإسرائيلية في اليمن.. إيران: الهدوء لن يعود إلى المنطقة هكذا

شفق نيوز/ أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة هجوم إسرائيل على ميناء الحديدة اليمني، مما أسفر عن إصابة أكثر من 80 شخصا، دون أنباء عن عدد القتلى.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية، حذرت طهران من خطر زيادة التوتر وتوسيع نطاق الحرب في المنطقة نتيجة "المغامرات الإسرائيلية الخطيرة".

وقالت إن الهدوء لن يعود إلى المنطقة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين، لا سيما قطاع غزة، مؤكدة أن إسرائيل وداعميها خصوصا واشنطن يتحملون العواقب الخطيرة للهجمات في اليمن.

وأردفت أن "الشعب اليمني يدفع ثمن دعمه المشرف لغزة"، مشددة على أن الهجوم على الحديدة يثبت "الطبيعة العدوانية لإسرائيل" على حد تعبير البيان.

وشاركت حوالي 20 مقاتلة إسرائيلية مساء السبت في سلسلة غارات استهدفت منشآت تكرير ومخازن للوقود في ميناء الحديدة، إضافة إلى موقع رئيس لتوليد وتوزيع الكهرباء ومكاتب تابعة لشركة النفط.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن استهداف محافظة الحديدة غرب اليمن هو "رد مباشر" على هجوم المسيرة الحوثية على تل أبيب قبل أيام، معتبرا هذا الاستهداف "رسالة لأعداء" إسرائيل.