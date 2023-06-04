تعطل ناقلة نفط في مجرى قناة السويس

شفق نيوز/ أعلنت هيئة قناة السويس المصرية في بيان، يوم الأحد، أنها دفعت بثلاث زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

ونقل البيان عن رئيس الهيئة أسامة ربيع قوله إن "حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين".

وتشير بيانات رفينيتيف أيكون لحركة الملاحة إلى أن سيفيغور ترفع علم مالطا وبنيت عام 2016. وتكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية، لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

وقبل أقل من أسبوعين تمكنت زوارق قطر من سحب سفينة كبيرة لنقل البضائع بعد تعطلها لعدة ساعات في قناة السويس.