تعطل حركة السفر براً وجواً في ثلاث دول أوروبية

شفق نيوز- لندن/ باريس/ أمستردام

تعطلت حركة السفر في بريطانيا وفرنسا وهولندا، يوم الاثنين، حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت سير القطارات، بسبب موجة من البرد القارس.

وطلبت شركة يوروستار التي تربط المملكة المتحدة بالبر الأوروبي، من المسافرين بين لندن وهولندا تأجيل رحلاتهم، مع تعذر تشغيل القطارات بعد بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستؤنفت حركة القطارات عبر نفق المانش عشية رأس السنة الميلادية بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تأخير آلاف المسافرين، بل إن بعضهم أمضى ليلة كاملة في قطار بلا كهرباء.

وبعد إعلان تعليق حركة القطارات في هولندا، طلبت يوروستار من المسافرين المعنيين عدم التوجه إلى المحطة.

كما أُلغيت ستة قطارات بين محطتي سانت بانكراس الدولية في لندن وغار دو نور في باريس، مع تأخير معظم القطارات الأخرى.

في غضون ذلك، أخرجت هيئة السكك الحديد البريطانية كاسحات الثلج في اسكتلندا لإزالة الثلوج المتراكمة على السكك والتي بلغت سماكتها 52 سنتيمتراً صباح الاثنين في تومينتول، بالقرب من إنفرنيس شمال شرق اسكتلندا.

وأفادت شركة السكك الحديد الهولندية (NS) بأن خدماتها تعطلت بشكل كبير الاثنين، لا سيما في منطقة أمستردام، مع خفض عدد القطارات في بعض مناطق البلاد الثلاثاء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات جديدة ليومي الاثنين والثلاثاء من تساقط الثلوج وتكوّن الجليد في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنكلترا، وأشار إلى أن تنبيهات الطقس البارد الصحية لجميع المناطق الإنكليزية ستظل سارية حتى يوم الجمعة.

وتأتي الأعطال في أعقاب موجة برد شهدتها المملكة المتحدة في الأيام الأخيرة، مع انخفاض درجات الحرارة إلى 10,9 درجة مئوية تحت الصفر في مرتفعات شاب في كمبريا، شمال غرب إنكلترا، ليلة الأحد.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية خلال "ليلة الثلاثاء أن تنخفض درجات الحرارة مجددا إلى ما دون الصفر في معظم أنحاء البلاد، مع احتمال أن تصل أدنى درجات الحرارة فوق الثلوج المتراكمة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر".

وأعلنت السلطات إغلاق 212 مدرسة في أيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى عشرات المدارس في اسكتلندا وويلز وشمال إنكلترا.

كما أُلغيت رحلات جوية في عدة مطارات من بينها ليفربول شمال غرب إنكلترا، وأبردين وإنفرنيس شمال شرق اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية.

وفي مطاري شارل ديغول وأورلي الرئيسيين في باريس، أجبر تساقط الثلوج الكثيف شركات الطيران على تقليص رحلاتها بنسبة 15%.

وصرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في مؤتمر صحافي أن نحو 250 كاسحة ثلج كانت في حالة تأهب في المطارين، مرجحاً حدوث "إلغاءات وتأخيرات".

وفي مطار سخيبول الدولي الرئيسي في هولندا، أُلغيت نحو 700 رحلة جوية، أي أكثر من نصف الرحلات المقرر إقلاعها أو هبوطها الاثنين.

وتوقعت سلطات المطار انخفاض حركة الطيران مع إلغاء مزيد من الرحلات في الأيام المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي باريس، تسببت الثلوج والجليد في تعطيل شبكة الحافلات بعد ظهر الاثنين، وتأثرت الطرق بشدة، لا سيما في منطقة نورماندي الشمالية الغربية وفي العاصمة الفرنسية، مع ازدحام مروري خانق خلال ساعات الذروة.

ومساء الاثنين، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" إنذاراً برتقالياً بشأن الثلوج والجليد في معظم أنحاء شمال غرب فرنسا، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذارات.

وتوقعت الهيئة استمرار درجات الحرارة دون الصفر في المساء وطوال الليل، مع توقعات ببقاء درجات الحرارة بالكاد فوق الصفر المئوي حتى الثلاثاء.

وفي اسكتلندا، حذرت الشرطة مستخدمي الطرق من محاولة القيادة عبر الطرق المغلقة بسبب الظروف الجوية الخطيرة.

وأفادت جمعية السيارات البريطانية (AA)، المزودة لخدمات المساعدة على الطرق، بزيادة بنسبة 40% في عدد المكالمات الواردة مقارنة بيوم الاثنين المعتاد.

وظلت حديقة حيوان بلفاست مغلقة بسبب الأحوال الجوية الاثنين، بينما صدرت تحذيرات من الثلوج والجليد وانخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء أيرلندا المجاورة.