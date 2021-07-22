تعطل المواقع الالكترونية لشركات ومصارف كبرى

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس، بتوقف المواقع الالكترونية لشركات طيران وتكنولوجيا ومصارف عالمية وتعطل خدماتها المرتبطة بالإنترنت.

وذكرت الوكالة ان سبب العطل يعود إلى مشاكل تقنية تواجهها شركة أكاماي الأمريكية المزودة لخدمات الإنترنت، أدت إلى تعطل مواقع مثل دلتا إيرلاينز، وكوستكو هول سايل، وأمريكان إكسبريس.

كما واجه موقع شركة Airbnb للحجوزات نحو أربعة آلاف مشكلة، في حين أبلغ نحو 1800 مستخدم عن مواجهة مشكلات في موقع المتجر الإلكتروني الأمريكي المختص بالأثاث المنزلي هوم ديبوت.

الجدير بالذكر أن هذه ثالث واقعة من نوعها خلال شهرين فحسب، بعد أن شهدت مواقع للتواصل الاجتماعي ومواقع حكومية وإخبارية على الإنترنت حول العالم انقطاعات في الخدمة في شهر حزيران / يونيو.