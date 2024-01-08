"تعطلت 24 ساعة".. شاشات مطار بيروت الدولي تعود لعملها بعد هجوم سيبراني

شفق نيوز/ عادت شاشات المغادرة والوصول في مطار بيروت الدولي إلى العمل، اليوم الاثنين، بشكل طبيعي بعد 24 ساعة من تعطلها وتوقفها بعد تعرضها لهجوم سيبراني.

وكانت إدارة المطار اطفأت كل الشاشات بعد تعرضها للهجوم السيبراني مساء السبت.

وطيلة فترة الصباح وبعد الظهر أبقت الأجهزة العاملة في المطار على شاشات العرض مطفأة بشكل كلي، بما في ذلك شاشات الوصول والمغادرة واستلام الحقائب.

وتمت الاستعانة بلوحات كتبت بخط اليد لمساعدة المسافرين على الوصول إلى نقاط تسجيل بطاقاتهم وإصدارها إضافة إلى توقيت الرحلات الوافدة والمغادرة واستلام الحقائب.

وأثار هذا الإجراء نوعا من الإرباك في مطار بيروت في صفوف الإداريين والعاملين والمسافرين على حد السواء.

ولم يسجل أي تأخير في الرحلات وأي إرباك في حركة الملاحة الجوية أو الأنظمة الأمنية العاملة في المطار.

ومساء الاثنين، أكد رئيس مطار بيروت فادي الحسن إنه "تم تصليح الأعطال في الشاشات بنسبة 100 بالمئة في صالات الوصول والمغادرة وفي أرجاء مبنى محطات الركاب في المطار"، مؤكدا عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

ولفت الحسن إلى أن الفرق الفنية تواصل العمل على إصلاح الأعطال في جرارات الحقائب في المطار.

هذا وأكد المسؤول في مطار بيروت أن الكشف على حقائب الركاب المغادرين تسير بشكل طبيعي وما من تأخير في الحقائب حيث يتم الكشف عليها يدويا.

وأضاف: "يمكننا القول أن الأمور عادت نوعا ما إلى طبيعتها في المطار، بانتظار إعادة العمل بجرارات الحقائب اوتوماتيكيا كما كانت عليه سابقا".

وأكد مسؤولو المطار أن "أنظمة تفتيش الحقائب "السكانر" لم تتأثر إنما ما حصل طال أنظمة جرارات الحقائب وليس أجهزة الكشف عليها".