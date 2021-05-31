تعزيزات عسكرية "متزامنة" للقوات الأمريكية والروسية في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أرسلت القوات الروسية، معدات عسكرية ولوجستية من حلب إلى قاعدتي عين عيسى وتل السمن بريف الرقة الشمالي، فيما وصلت قافلة ضخمة إلى القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان القوات الروسية استقدمت إمدادات لوجستية تضمنت أسلحة وذخائر إلى قواعدها في بلدة عين عيسى وشمال الرقة.

ووصلت تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الأمريكية في منطقة الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا.

وضمت قافلة التعزيزات الأمريكية عشرات الشاحنات، محملة بالذخائر وأجهزة الاتصالات، وعربات عسكرية، دخلت من معبر الوليد شمالي الحسكة، قادمة من إقليم كوردستان العراق.

ورافقت القافلة الأمريكية طائرات مروحية إلى قاعدة رميلان شرق القامشلي وتوجه قسم منها إلى قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.