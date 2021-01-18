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تعزيزات عسكرية روسية إلى الحسكة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين النظام السوري والإدارة الذاتية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-18T10:03:57+0000
تعزيزات عسكرية روسية إلى الحسكة بالتزامن مع تصاعد التوتر بين النظام السوري والإدارة الذاتية

شفق نيوز/ استقدمت القوات الروسية اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية وجنود إلى قاعدتها العسكرية بمطار القامشلي بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في شمال شرق سوريا.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن "أكثر من 200 جندي من القوات الروسية ومدرعات عسكرية وشاحنات تقل أسلحة وذخيرة، وصلوا إلى مطار القامشلي ونقاط للقوات الروسية في مدينتي تل تمر وعامودا في المنطقة".

وتأتي هذه الخطوة في ظل اتهام الحكومة السورية لقوات سوريا الديمقراطية بالتصعيد ضدها في منطقة الحسكة بأوامر من الولايات المتحدة.

وشددت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية إجراءاتها الأمنية في محيط المربع الأمني (منطقة سيطرة الحكومة السورية) بمدينة الحسكة وأغلقت يوم أمس الطرق المؤدية إليه وأبقت على عدد من المنافذ بين مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من القامشلي أن قوات الاسايش لا تزال تعتقل أكثر من 20 عنصرا من جيش الحكومة السورية وقواته الأمنية منذ أكثر من أسبوع.

وأكد المراسل؛ أن "القوات الحكومة غير قادرة على التنقل بين مدينتي الحسكة والقامشلي أو المرور بالحواجز الأمنية التابعة لقوات الاسايش جراء اعتقال الأخيرة لكل شخص يثبت ارتباطه مع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على منطقة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي ومربع أمني داخل مدينتي الحسكة والقامشلي وعدد من القرى في الريف الجنوبي للمدينة.

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