تعزيزات عسكرية جديدة للتحالف الدولي لمناطق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا

شفق نيوز/ وصلت يوم أمس السبت، تعزيزات جديدة من قبل التحالف الدولي في سوريا والعراق ضد تنظيم "داعش"، إلى قواعده في الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية في سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في الحسكة؛ إن أكثر من 50 شاحنة وآلية تابعة للتحالف دخلت منطقة الإدارة الذاتية عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق، واتجهت إلى قواعد التحالف بريف الحسكة.

وأوضح المراسل أن جزءاً من التعزيزات وصلت قاعدة "تل بيدر" المتواجدة بالقرب من الطريق الدولي (M4) شمال الحسكة، فيما اتجهت شاحنات أخرى إلى قاعدة الشدادي جنوب الحسكة.

وتضمنت القافلة شاحنات مغلقة تقل أسلحة ومواد لوجستية وسيارات دفع رباعية وأخرى لنقل المحروقات.

ورافق قافلة التحالف مدرعات أمريكية مع تحليق لطائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي.

وفي سياق متصل سيرت القوات الأميركية دورية عسكرية في مناطق حقول النفط بمحيط مدينة ديرك (المالكية) شمال شرقي الحسكة.