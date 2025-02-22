تعرف عليه في العراق.. ترامب يرشح كين لمنصب رفيع

شفق نيوز/ رشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، دان كين، لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن الاختيار المفاجئ للجنرال المتقاعد برتبة ثلاث نجوم يعود لاجتماعهما الأول معا في العراق في عام 2018.

وذكر ترامب خلال كلمة له في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في عام 2019 أن "كين، الذي كان آنذاك نائب قائد قوة العمليات الخاصة التي تقاتل داعش، حيث قال له في وقتها إن هذه الجماعة المسلحة يمكن القضاء عليها في غضون أسبوع واحد فقط".

ومنذ ذلك الحين، سرد ترامب قصة لقائه بكين عدة مرات، مثنياً عليه.

وقال ترامب في ميامي، يوم الأربعاء الماضي، قبل يومين من إعلان ترشيحه لكين في المنصب الجديد عبر منصته "تروث سوشيال" إنه "جنرال حقيقي، وليس جنرالا تلفزيونياً".

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيين كين، فإنه سيتولى قيادة جيش يواجه رياح التغيير خلال الشهر الأول من تولي ترامب الرئاسة، وسيرث هيئة أركان مشتركة هزتها إقالة ترامب المفاجئة لرئيسها الجنرال سي كيو براون.

وسيحصل كين، وهو طيار متقاعد كان يقود المقاتلات إف-16، على ترقية إلى رتبة جنرال بأربع نجوم، ثم سيتعين عليه خوض مهمة شاقة لنيل موافقة مجلس الشيوخ على توليه منصب القائد الرسمي للقوات المسلحة في البلاد لمدة أربع سنوات.

اختيار غير تقليدي

إن مسيرة كين العسكرية تجعله بعيدا كل البعد عن المسار التقليدي الذي يمكن المضي فيه حتى يصبح المستشار العسكري الأعلى للرئيس. فقد كان الجنرالات والأدميرالات السابقون يرأسون قيادة قتالية أو فرعا عسكريا من الخدمة.

ولم ينل كين ترقية إلى هذا المستوى الرفيع في الرتب قبل التقاعد، ووفقا لترامب، فقد "تجاوزه (الرئيس السابق) جو بايدن النائم في الترقية".

وفي وقت سابق من هذا العام، وصف كين خلال إحدى المقابلات المسموعة (بودكاست) كيف كان يرغب عندما كان شابا في السير على خطى والده الطيار المقاتل.

وتخرج كين في عام 1990 في المعهد العسكري في فرجينيا بدرجة البكالوريوس في الآداب والاقتصاد.

وكان كين، الذي طار أكثر من 2800 ساعة في طائرات إف-16، أحد الطيارين المكلفين بحماية واشنطن خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وشغل كين عدداً من المناصب في واشنطن العاصمة منذ عام 2005، حيث كان مساعداً خاصاً لوزير الزراعة ثم مديراً لسياسة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن الداخلي التابع للبيت الأبيض.

ووفقا لسيرته الذاتية الرسمية في سلاح الجو، كان كين عضواً بدوام جزئي في الحرس الوطني و"رائد أعمال ومستثمرا" من عام 2009 إلى عام 2016.

وكان آخر منصب تولاه قبل تقاعده في أواخر العام الماضي هو المدير المساعد للشؤون العسكرية في وكالة المخابرات المركزية.

لكن الفترة التي قضاها في العراق في عامي 2018 و2019 هي التي لفتت انتباه ترامب إليه.

وقال مسؤول عسكري أميركي كبير عمل مع كين لما يزيد على 10 سنوات إنه سيسعى إلى إبعاد الجيش عن السياسة.

وأضاف "كين يعلي شأن المهمات والقوات فوق شؤون السياسة. إنه ليس رجلا سياسيا".