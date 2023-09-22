تعرف على تفعيل ميزة في نظام (iOS 17) للتقليل من "إجهاد العين"

شفق نيوز/ تتيح شركة آبل، عبر التحديث الأخير لنظام تشغيل أجهزة آيفون وآيباد (iOS 17) منع إجهاد العين لدى المستخدمين، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال.

وبينما تؤكد شركة آبل على أنه من الأفضل إبقاء الأجهزة على بعد 30 سنتيمتر على الأقل بعيدا عن العين، يميل الكثير إلى استخدام الهواتف أقرب من أعينهم.

ومع هذا التحديث الجديد (iOS 17 وiPadOS 17) ، هناك ميزة جديدة مفيدة تسمى "بعد الشاشة" Screen Distance والتي تتيح استخدام الهواتف بطريقة آمنة على العينين.

إليك طريقة تفعيلها..

على جهاز آيفون أو آيباد المزود بتقنية فتح الشاشة عن طريق التعريف بالوجه "فيس آيدي" (Face ID)، افتح تطبيق الإعدادات.

بعدها، اختر "مدة استخدام الجهاز" ثم انظر أدناه وانقر فوق "بعد الشاشة" Screen Distance.

الآن اضغط على متابعة، ثم قم بتشغيل خاصية بعد الشاشة

بعد النقر على "تشغيل بعد الشاشة"، تكون جاهزا تماما.

الآن، اسحب الهاتف بعيدا عن وجهك، ثم انقر فوق "متابعة" للخروج من نافذة تفعيل بعد الشاشة.

بعد الآن ستكون على علم بالمسافة الآمنة كما ستتلقى إخطارات بالخصوص من خاصية " Screen Distance".