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تعرف على الوجهة الجديدة المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-08T05:55:30+0000
تعرف على الوجهة الجديدة المحتملة لسقوط الصاروخ الصيني

شفق نيوز / حددت مصادر عسكرية أميركية، يوم السبت، وجهة جديدة محتملة لسقوط الصاروخ الصيني التائه.

وذكر موقع "غولف" نقلا عن المصادر ، أن "بعد حساب الإحداثيات تم تحديد شمال السودان كوجهة مؤكدة لسقوط هذا الصاروخ".

وأكدت المصادر أن "الصاروخ الصيني الطائش من المحتمل أن يسقط في أحد بلدان آسيا الوسطى طاجيكستان أو تركمانستان الساعة 3:30 فجر الأحد".

وكانت الصين، قد أطلقت الأسبوع الماضي، أولى المراحل الثلاثة لمحطتها الفضائية، وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي، وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.

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