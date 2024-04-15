اللحظات الأولى لتعرض مطران عراقي للطعن بسكين في إحدى كنائس أستراليا (فيديو)

شفق نيوز/ كشف فيديو عن اللحظات الأولى لتعرض المطران العراقي مار ماري عمانوئيل، للطعن بسكين داخل كنيسة بإحدى ضواحي مدينة سيدني الاسترالية حسبما قالت الشرطة.

وأكد متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إلقاء القبض على رجل، بعد الواقعة التي التقطتها الكاميرات في واكلي، على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من حي الأعمال المركزي في المدينة.

وأظهرت لقطات مباشرة الهجوم، عندما أقدم رجل على طعن الكاهن مار ماري عمانوئيل بسكين بشكل مباغت، مما أثار الذعر بين المصلين الذين بدؤوا بالصراخ.

وهذا هو ثاني حادث طعن في سيدني خلال 3 أيام، بعد مقتل 6 في هجوم بسكين على مركز تجاري في منطقة بوندي بسيدني.

ووقع حادث الإثنين خلال قداس في كنيسة في واكلي، ولا تزال الشرطة متواجدة في الموقع لمحاولة السيطرة حشد ممن كانوا سيحضرون القداس.

وقالت الشرطة إن جروح المصابين لا تهدد حياتهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قس الكنيسة وعددا من المصلين تعرضوا للطعن أثناء قداس.

وقالت خدمة الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز إن أربعة على الأقل أصيبوا من بينهم رجل في الخمسينيات من عمره نقل للمستشفى في حالة خطيرة.