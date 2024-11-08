تعرض مشجعين اسرائيليين لهجوم في أمستردام وتل أبيب ترسل طائرات لإجلائهم

شفق نيوز/ تعرض مشجعو كرة قدم إسرائيليون لهجوم في "حادث عنف خطير في أمستردام"، ليل الجمعة، وفق ما قالته السفارة الإسرائيلية بأمريكا، والتي أشارت الى أن حكومة تل أبيب سترسل طائرات لإجلاء المواطنين المتضررين:

وقالت السفارة الإسرائيلية بأمريكا على منصة إكس (تويتر سابقا) إن المئات من مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم “تعرضوا لكمين واعتداء في أمستردام” أثناء مغادرتهم الملعب بعد مباراة في الدوري الأوروبي ضد فريق أياكس الهولندي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لما قالت إنه عنف ضد مشجعي مكابي، ولم تتمكن CNN بعد من التحقق من مقاطع الفيديو هذه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن 10 مواطنين أصيبوا، ونصح بالبقاء في الفنادق، مضيفا: "الانطباع من التقارير هو أن الوضع هدأ خلال الساعة الأخيرة".

وفي بيان صادر عن مكتبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العنف بأنه “خطير”، وقال إنه أمر “بالتوجيه الفوري لطائرتي إنقاذ” لمساعدة المواطنين الإسرائيليين، كما حث السلطات الهولندية على "التصرف بحزم وسرعة ضد مثيري الشغب وضمان السلام لمواطنينا".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ليل الجمعة إنه تم اعتقال نحو 30 شخصا حتى الآن. ولم يذكر البيان متى تمت تلك الاعتقالات أو من تم اعتقاله.

وكانت جماهير مكابي موجودة في العاصمة الهولندية قبل مباراة الدوري الأوروبي مساء الخميس ضد أياكس.

من جهتها قالت شرطة أمستردام إنها عززت وجودها في وسط المدينة مساء الأربعاء، مشيرة إلى "التوترات" في عدة مناطق، قبل يوم واحد من مباراة كرة القدم.

وقالت الشرطة في بيان على منصة إكس، إن الضباط "منعوا مواجهة بين مجموعة من سائقي سيارات الأجرة ومجموعة من الزوار الذين أتوا من الكازينو المجاور"، مساء الأربعاء، في إشارة إلى حادثة أخرى تم فيها تمزيق العلم الفلسطيني في وسط أمستردام من قبل جناة مجهولين.