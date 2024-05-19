تسنيم: تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لحادث

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأحد، بأن إحدى الطائرات المروحية التي ترافق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث وسقطت، أثناء توجهه إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، تقل إلى محافظة أذربيجان الشرقية، تعرضت لحادث".

وبينت أن "بعض مرافقي الرئيس في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، ولهذا السبب يزداد الأمل في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح".

وأشارت إلى "تواجد ثلاث مروحيات في هذا الموكب، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين إلى وجهتهم بسلام".

فيما أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع حادث لإحدى المروحيات المرافقة للرئيس الإيراني خلال رحلته إلى أذربيجان الشرقية، مشيراً إلى أن بعض الأنباء تفيد أن الرئيس الإيراني ذهب إلى تبريز براً.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن فرق الإنقاذ الإيراني تحاول الوصول لمكان الحادث الذي أصاب مروحية ترافق الرئيس الإيراني.

يذكر أن الرئيس الإيراني افتتح صباح اليوم برفقة نظيره الأذربيجاني سداً مائياً على الحدود بين البلدين وحسبما تفيد التقارير فإن هذا الحادث يأتي بعد انتهاء مراسم الافتتاح.