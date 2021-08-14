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"تعرض لضرب مبرح".. بولندا تلقي لاجئاً عراقياً على الحدود البيلاروسية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-14T11:01:01+0000
"تعرض لضرب مبرح".. بولندا تلقي لاجئاً عراقياً على الحدود البيلاروسية

شفق نيوز / قالت هيئة حرس الحدود البيلاروسية، يوم السبت، إن عسكريين بولنديين نقلوا إلى الحدود  أحد المهاجرين العراقيين "غير الشرعيين" بعد تعرضه للضرب المبرح.

وذكرت الهيئة البيلاروسية "لقد تبنى حرس الحدود البولنديون، أسلوب عمل زملائهم الليتوانيين، وقاموا بنقل لاجئ آخر تعرض للضرب، إلى الحدود البيلاروسية".

وأضافت أن "حرس الحدود البولنديين، نقلوا المهاجر الأجنبي إلى خط الحدود، وعليه ظهرت آثار اعتداء جسدي، وهذا اللاجئ وهو عراقي الجنسية، كان يعاني من جرح كبير عند حاجب عينه. وبعد رفض البولنديين مساعدته طبياً، اضطر المذكور لطلب المساعدة من حرس الحدود البيلاروسي، الذين قاموا وعلى خط الحدود مباشرة بغسل الجرح ووضع ضمادة معقمة له".

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس.

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