تعرض السفارة الأميركية في لبنان إلى إطلاق نار شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الأربعاء، تعرض السفارة الأميركية في لبنان إلى إطلاق نار.

وقال الجيش في منشور على منصة "أكس"، "تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار".

واشار الجيش الى "توقيف مطلق النار ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة، فيما تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية في بيروت، إن "التحقيقات جارية بشأن حادث إطلاق النار ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في لبنان".

وأكدت، "عدم وجود إصابات في صفوف طاقمها بعد حادث إطلاق النار".