"تعرضنا لأسوأ الكوارث".. أردوغان يعلن الطوارئ ويكشف عن احصائية مهولة لضحايا الزلزال

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة نتيجة زلزال أمس لثلاثة أشهر، فيما أشار إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 والمصابين إلى 22168.

وقال أردوغان خلال كلمة له حول الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد: "تعرضنا لزلزال يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية، ونحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ".

وأشار إلى "إنشاء 54 ألف مخيم أرسلت إلى المناطق المنكوبة، مؤكدا "نقدم مساعدات طارئة، ورصدنا 100 مليار ليرة مبلغا أوليا للمتضررين، كما خصصنا بعض الطائرات لنقل المساعدات، وأرسلنا 5 آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة".

وأضاف "نعمل على تكثيف جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال برا وجوا، ونحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وخصصنا مسيرات لتشخيص وضع المباني المنهارة والمتصدعة"، مشيرا الى "ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 3549 والمصابين إلى 22168، وإنقاذ ما يزيد عن 8 آلاف مواطن حتى الآن".

وأشار أردوغان أيضاً "إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر"، مضيفاً "تلقينا عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة".