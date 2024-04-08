تعذر رؤية هلال شوال في السعودية وقطر: الأربعاء أول أيام العيد

شفق نيوز/ أعلنت مراصد سدير وتمير وحريق في المملكة العربية السعودية، يوم الإثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1455.

وعليه يكون يوم غد الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان المتمم لشهر رمضان الفضيل، ويكون يوم الأربعاء 10 أبريل/ نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويترقب المسلمون في الدول العربية التي تتبع السعودية إعلان المحكمة العليا بالمملكة التي لا تصدر قرارها إلا بعد غروب الشمس في آخر مدينة سعودية.

من جهتها، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون الأربعاء في قطر أول أيام عيد الفطر المبارك.