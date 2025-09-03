تعديل بقانون أميركي يعتبر إقليم كوردستان "شريكاً إستراتيجياً" ويدعو بغداد لوقف الضغوط

شفق نيوز- واشنطن

قدم عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون، يوم الأربعاء، تعديلاً على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني "NDAA" ينص على اعتبار حكومة إقليم كوردستان "شريكاً إستراتيجياً حيوياً" للولايات المتحدة.

وجاء في نص التعديل الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن على الحكومة العراقية "وقف جهودها المزعزعة للاستقرار"، بما في ذلك تعطيل رواتب موظفي حكومة الإقليم ومنعها من تطوير وتصدير مواردها النفطية، إضافة إلى ما وصفه بـ"هجمات الميليشيات العراقية".

كما دعا التعديل إلى دعم الولايات المتحدة لتزويد حكومة الإقليم بالتدابير الأمنية اللازمة لتمكينها من "الدفاع عن نفسها من هجمات إيران وميليشياتها ضد الإقليم وموارد الطاقة".

وقال ويلسون في منشور عبر منصة "أكس" إنه "ممتن لرعاية هذا التعديل من أجل دعم حكومة إقليم كوردستان باعتبارها شريكاً إستراتيجياً حيوياً للولايات المتحدة".

يشار إلى أن التعديل يأتي في إطار مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يحدد ميزانية وسياسات البنتاغون، وغالباً ما يتضمن بنوداً تعكس مواقف الكونغرس بشأن قضايا السياسة الخارجية.