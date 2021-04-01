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تعاون عراقي ايراني لتأمين الحدود وتدمير معاقل داعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-01T16:12:30+0000
تعاون عراقي ايراني لتأمين الحدود وتدمير معاقل داعش

شفق نيوز/ أعلن قائد حرس الحدود الايراني العميد احمد علي كودرزي، يوم الخميس، عن وجود تعاون مع العراق لتأمين الحدود وتدمير معاقل تنظيم داعش.

وقال كودرزي في تصريح أوردته وكالة إرنا الإيرانية، إن التعاون والتنسيق الأمني جيد بين العراق وايران، "واحد البرامج المشتركة بين البلدين خلال العام الحالي يرتكز على تدمير معاقل الجماعات الارهابية والعناصر الشريرة".

واضاف ان قوى الامن الداخلي وقوات حرس الحدود تبذل على مدار الساعة، قصارى الجهود لتأمين حدود البلاد.

واشار كودرزي الى ان محافظة كرمانشاه، المتاخمة لمدينتين عراقيتين "تشهد تحركات بين حين واخر من جانب الزمر المناوئة واعداء الجمهورية الاسلامية، لكنها تحظى بظروف جيدة جدا وليس هناك اي قلق بشان الوضع الامني في نقاطها الحدودية".

وبين ان حرس الحدود الايراني "سيضاعف اجراءاته بالتعاون مع الجانب العراقي من اجل القضاء على المعاقل التابعة للجماعات الارهابية والعصابات الشريرة".

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