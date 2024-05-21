تعاقد معها العراق مؤخراً.. منظمات مدنية تقاضي شركة نفطية فرنسية بـ"القتل غير العمد"

شفق نيوز/ رفعت ثلاث منظمات فرنسية غير حكومية، يوم الثلاثاء، دعاوى جنائية أمام محكمة في باريس ضد شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي"، بتهمة "القتل غير العمد والفوضى" الناجمة عن تغير المناخ.

وبحسب "فرانس برس" فإن القضية تستهدف مجلس إدارة الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باتريك بويان، وكبار المساهمين الذين دعموا إستراتيجيتها المناخية، من بينهم شركة الاستثمار الأمريكية "بلاك روك" والبنك المركزي النرويجي.

وأعلنت المنظمات الثلاث مع ثمانية أفراد في بيان اتهام المجموعة "بتعريض حياة الآخرين للخطر عمداً، والقتل غير العمد، وإهمال معالجة الكارثة، وإلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي".

وتم تقديم الشكوى إلى المحكمة القضائية في العاصمة الفرنسية، التي تضم إدارات البيئة والصحة، قبل ثلاثة أيام من عقد شركة "توتال إنرجي" اجتماعها السنوي للمساهمين.

وقالت المنظمات إن أمام المدعي العام ثلاثة أشهر ليقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقاً قضائياً، وفي حال عدم المضي قدماً، يمكن للمدعين رفع قضيتهم مباشرة أمام قاضي التحقيق.

وتابعت المنظمات "هذا الإجراء القانوني يمكن أن يشكل سابقة في تاريخ الدعاوى المناخية لأنه يفتح الطريق أمام محاسبة منتجي الوقود الأحفوري والمساهمين في هذا المجال المسؤولين عن الفوضى الناجمة عن تغير المناخ أمام المحاكم الجنائية".

ومن بين المدعين "ضحايا لكوارث مرتبطة بالمناخ أو أشخاص نجوا منها" في أستراليا وبلجيكا وفرنسا واليونان وباكستان والفلبين وزيمبابوي.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن "شركة توتال إنرجي تعرف العلاقة المباشرة بين أنشطتها وتغير المناخ منذ أكثر من نصف قرن، منذ عام 1971 على الأقل".

وأضافت أن "توتال إنرجي اعتمدت خطاً متشككاً بشأن المناخ من أجل إضاعة الوقت وتأخير اتخاذ القرار وحماية استثماراتها المتزايدة في الوقود الأحفوري".

بدوره، قال بنجامين فان بندرين روبريشتس، أحد المدعين وهو بلجيكي عمره 17 عاماً، إن صديقته توفيت نتيجة فيضانات مفاجئة في بلجيكا عن عمر يناهز 15 عاماً في العام 2021.

وتابع روبريشتس، الذي أسس منذ ذلك الحين منظمة "العدالة المناخية من أجل روزا" غير الربحية، "من الفظيع أن يعتبر البعض أرباحهم أهم من حياة البشر".

وتواجه شركات النفط والغاز بالإضافة إلى شركات أخرى وحكومات عدداً متزايداً من القضايا القانونية المتعلقة بأزمة المناخ في جميع أنحاء العالم، كما تواجه شركة "توتال إنرجي" قضايا قانونية أخرى في فرنسا تتعلق بتغير المناخ.

يذكر أن الوقود الأحفوري المتمثل في النفط والغاز والفحم من أكثر المسببات لانبعاثات الغازات الدفيئة التي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري.

يشار إلى أن الحكومة العراقية وقعت في تموز/ يوليو 2023، عقوداً بقيمة 27 مليار دولار مع شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية لمشاريع تطوير النفط والغاز المتكامل، في واحد من أضخم عقود الطاقة في العراق على الإطلاق.

وستبلغ حصة توتال 45% من قيمة المشروع، في حين استحوذت شركة قطر للطاقة على حصة 25%، في الوقت الذي ستكون فيه الحصة المتبقية 30% من نصيب العراق.