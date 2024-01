تظاهرة في نيويورك تضامنا مع غزة واليمن.. فيديو

شفق نيوز/ نظم مئات المتظاهرين في نيويورك بالولايات المتحدة مظاهرات متزامنة دعما لفلسطين واليمن، وأغلق المتظاهرون الجادة الأولى الواقعة قرب مقر الأمم المتحدة لفترة وجيزة ثم تحركوا شمالا.

ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقارب الـ100 يوم، باشرت واشنطن ولندن فجر أمس الجمعة واليوم السبت، توجيه ضربات عسكرية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل إلى 23708 قتلى و60005 مصابين منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

Reporting USA:❗️There is a demonstration in New York in support of Palestine and Yemen - several hundred people are participating in it. Demonstrators blocked First Avenue near the UN headquarters. pic.twitter.com/bAeN7W7nKk