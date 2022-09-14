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تظاهرات وقطع للطرقات في لبنان احتجاجا على تردّي الوضع المعيشي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-14T20:50:26+0000
تظاهرات وقطع للطرقات في لبنان احتجاجا على تردّي الوضع المعيشي

شفق نيوز/ شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرات متفرقة احتجاجا على تردّي الوضع المعيشي في البلاد، تخللتها أعمال شغب وقطع للطرقات.

وأفاد موقع "ليبانون 24"، بأن عدداً من المحتجين أقدموا على قطع طريق ثكنة الحلو احتجاجا على الوضع المعيشي، وهتفوا بعبارات منددة للوضع الراهن.

ومن ثم اتجهوا إلى وسط بيروت، حيث قاموا بتحطيم واجهات أحد المباني.

بعد ذلك، تابع المحتجون مسيرتهم نحو "بلوم بنك" في وسط بيروت وانتقلوا إلى "بلوم بنك" في شارع الحمرا، فيما ينتشر الجيش بكثافة في المكان.

وعلى وقع الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية (الليرة) أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، وبات أكثر من 80 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، فيما ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%. 

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