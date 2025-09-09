تظاهرات النيبال.. المحتجون يحرقون منازل المسؤولين وطائرات هليكوبتر تجلي الوزراء

شفق نيوز- كاتماندو

اضطرت السلطات الحكومية في النيبال، يوم الثلاثاء، إلى إجلاء مسؤولين حكوميين من العاصمة كاتماندو بطائرات هليكوبتر عسكرية، عقب إشعال متظاهرين النار في منازل رئيس البلاد ورئيس وزرائها الحالي ورئيس وزراء سابق، بحسب تقارير إعلامية.

وتفاقمت الأزمة السياسية في البلاد إغلاق مطار تريبهوفان الدولي وإلغاء جميع الرحلات الجوية بعد تصاعد العنف إثر الحظر الذي فرضته الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي وتم رفعه بعد يوم من الاحتجاجات الدامية ضد الحكومة.

وتم نشر مئات من أفراد الجيش في المطار، بينما نقلت خمس مروحيات على الأقل تابعة للجيش النيبالي الوزراء من مقار إقامتهم الرسمية إلى بر الأمان.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، تراجعت الحكومة اليوم عن قرارها بحظر المنصات الرئيسية للتواصل الاجتماعي.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطات حظر التجول لمحاولة تفادي موجة احتجاجات جديدة، إلا أن المظاهرات سرعان ما اجتاحت العاصمة مرة أخرى، مؤكدة استمرار الغضب الشعبي وتدهور الوضع الأمني في البلاد.

وأظهرت تقارير محلية وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي قيام المحتجين بمهاجمة منازل القادة السياسيين في العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بها.

وقد فرضت السلطات حظر تجول في العاصمة ومدن أخرى، وتم إغلاق المدارس في كاتماندو.

وشملت المنازل التي تعرضت للهجوم منازل شير بهادور ديوبا، زعيم حزب المؤتمر النيبالي، ورئيس البلاد رام تشاندرا بوديل، ووزير الداخلية راميش ليخاك، وزعيم الحزب الشيوعي الماوي بوشبا كمال داهال.

كما أحرقت مدرسة خاصة مملوكة لزوجة ديوبا، أرزو ديوبا رانا، التي تشغل حاليا منصب وزيرة الخارجية.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت يوم الاثنين ضد الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تعمقت بسبب الغضب الشعبي المتزايد من الفساد وعدم الرضا عن الأحزاب السياسية، إذ يلومها الناس على تدهور الأوضاع في البلاد.

وعلى الرغم من حظر التجول غير المحدد، استمرت الاحتجاجات في العاصمة يوم الثلاثاء، حيث هتف المتظاهرون: "عاقبوا قتلة الحكومة، توقفوا عن قتل الأطفال"، في حين استخدمت الشرطة مكبرات الصوت لحثهم على العودة إلى منازلهم.