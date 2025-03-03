تطور مقلق في صحة البابا.. تعرض لـ"نوبتين حادتين" وبيان مقتضب من الفاتيكان

شفق نيوز/ أعلن الفاتيكان، مساء اليوم الاثنين، عن تعرّض البابا فرنسيس لـ"نوبتي ضيق تنفس حادتين ناجمتين عن تراكم كثيف للمخاط داخل الشعب الهوائية وتشنج قصبي لاحق"، وفقاً لأحدث تقرير صحي.

وتم إجراء عمليتي تنظير للقصبة مع شفط للإفرازات، بحسب بيان للفاتيكان.

وعصر اليوم، أعيد وصل البابا بجهاز المساعدة على التنفس، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح الفاتيكان أن البابا البالغ 88 عاماً "في حال يقظة وتركيز وتعاون".

ويخضع البابا فرنسيس للعلاج في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 شباط/ فبراير الماضي، ومذّاك لم يسجّل له أي ظهور علني.

ولم ترد أي مؤشرات تدل على مدّة علاجه في المستشفى، وهي الأطول منذ انتخابه في العام 2013.

وسبق أم تعرض البابا، يوم الجمعة الماضي، لنوبة ضيق تنفس.

والأحد الماضي شكر البابا من المستشفى المؤمنين في أنحاء العالم على صلواتهم و"مودتهم" التي يشعر بفضلها أنه مدعوم، بحسب رسالة وزّعها الفاتيكان.