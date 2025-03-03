تطور مقلق في صحة البابا.. تعرض لـ"نوبتين حادتين" وبيان مقتضب من الفاتيكان
شفق نيوز/ أعلن الفاتيكان، مساء اليوم الاثنين، عن تعرّض البابا فرنسيس لـ"نوبتي ضيق تنفس حادتين ناجمتين عن تراكم كثيف للمخاط داخل الشعب الهوائية وتشنج قصبي لاحق"، وفقاً لأحدث تقرير صحي.
وتم إجراء عمليتي تنظير للقصبة مع شفط للإفرازات، بحسب بيان للفاتيكان.
وعصر اليوم، أعيد وصل البابا بجهاز المساعدة على التنفس، بحسب وكالة "رويترز".
وأوضح الفاتيكان أن البابا البالغ 88 عاماً "في حال يقظة وتركيز وتعاون".
ويخضع البابا فرنسيس للعلاج في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 شباط/ فبراير الماضي، ومذّاك لم يسجّل له أي ظهور علني.
ولم ترد أي مؤشرات تدل على مدّة علاجه في المستشفى، وهي الأطول منذ انتخابه في العام 2013.
وسبق أم تعرض البابا، يوم الجمعة الماضي، لنوبة ضيق تنفس.
والأحد الماضي شكر البابا من المستشفى المؤمنين في أنحاء العالم على صلواتهم و"مودتهم" التي يشعر بفضلها أنه مدعوم، بحسب رسالة وزّعها الفاتيكان.