تطورات زلزال كامتشاتكا.. ارتفاع التسونامي وصل إلى 15 متراً

شفق نيوز- موسكو

كشف رئيس مختبر تسونامي في معهد علوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إيغور مدفيديف، يوم الأربعاء، عن بلوغ ارتفاع التسونامي جراء زلزال كامتشاتكا إلى 15 متراً.

وقال الخبير، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الهزات الارضية القوية جداً، تسببت في حدوث تسونامي في المنطقة، وكذلك في مقاطعة سخالين القريبة".

وأضاف أنه "وفقاً للنتائج المسجلة لدينا، في بعض مناطق ساحل كامتشاتكا، ربما وصل ارتفاع التسونامي إلى 10-15 مترا".

وبحسب الخبير، تم إجراء تقييم سريع لطبيعة انتشار موجات تسونامي وارتفاعاتها في شمال غرب المحيط الهادئ باستخدام النمذجة العددية.

وأشار إلى "رصد أكبر موجات تسونامي بالقرب من منطقة البؤرة، أي على ساحل جنوب شرق كامتشاتكا وجزر الكوريل الشمالية، وبحسب المعلومات الواردة من شهود عيان، تجاوز ارتفاع أمواج تسونامي في عدد من الأماكن في كامتشاتكا وبالقرب من قرية سيفيرو كوريلسك ستة أمتار".

ونوه الخبير بأن مراكز تسونامي في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي ويوجنو ساخالينسك دقّت ناقوس الخطر على الفور وأوصت بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سكان ولاية هاواي من احتمال حدوث تسونامي، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المحيط الهادئ قبالة شرق روسيا فجراً.