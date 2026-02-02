تطورات جديدة في فضيحة جيفري إبستين تطال شخصيات عالمية

شفق نيوز- متابعة

كشفت الوثائق الأخيرة التي نشرتها الحكومة الأميركية حول شبكة الممول جيفري إبستين، عن أسماء جديدة من كبار الشخصيات العامة، بينها الأميرة ميتي ماريت، ملكة النرويج المقبلة، ورئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس كايسي واسرمان، ومستشار رئيس الوزراء السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك.

ونشرت وزارة العدل الأميركية الأسبوع الماضي ملفات تحقيق جديدة في قضية إبستين، إلا أن نشر هذه الوثائق الجديدة تأخر كثيرًا، فقد جاء بعد تأخير دام أكثر من شهر من الموعد النهائي الرسمي.

وقد نُشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من المواد، بما في ذلك ما يقرب من 2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة. وصرح نائب المدعي العام الأميركي، تود بلانش، في واشنطن قائلاً: "يمثل نشر الوثائق اليوم تتويجاً لعملية شاملة للغاية لتحديد ومراجعة الوثائق لضمان الشفافية للشعب الأميركي".

وتأتي هذه التسريبات لتضيف فصلاً جديداً إلى واحدة من أكبر فضائح الإتجار الجنسي بالقاصرات في الولايات المتحدة، رغم وفاة إبستين عام 2019 بعد العثور عليه مشنوقاً في زنزانته قبل محاكمته.

وذكرت صحيفة نرويجية أن اسم الأميرة ميتي ماريت، زوجة ولي العهد، ورد أكثر من ألف مرة في الوثائق. كما كشفت رسائل بين الأميرة وإبستين بين عامي 2011 و2014 عن علاقة تنطوي على قدر من التقارب.

فعندما كتب إبستين عام 2012 أنه في باريس "يبحث عن زوجة"، ردّت عليه بأن العاصمة الفرنسية "جيدة للخيانة الزوجية"، لكن "الإسكندنافيين ينجبون نساءً أفضل".

وفي رسالة أخرى، قدمت ميتي ماريت الشكر لإبستين على الزهور التي أرسلها لها عندما كانت تشعر بتوعك، ووقعتها بعبارة "مع حبي، م م".

وقد أقرّت الأميرة لاحقاً بـ"خطأ في التقدير"، مؤكدة أنها تشعر بالندم الشديد على أي تواصل مع إبستين.