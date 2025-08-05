تطورات جديدة بملف المهاجرين في أميركا.. أوامر بوقف عمليات الترحيل

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، بأن حرس الحدود تلقى تعليمات بوقف ترحيل المهاجرين المخالفين بموجب الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لقناة "سي بي إس برس"، فإن هذه الخطوة تأتي بعد حكم قضائي اتحادي قضى بعدم جواز استخدام هذا الإجراء لتعطيل الحماية الإنسانية بشكل كامل عن طالبي اللجوء.

من جانبها، أكدت مصادر في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن "حراس الحدود تلقوا تعليمات رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع بضرورة الالتزام بالقوانين الأمريكية للهجرة التي تكفل حق تقديم طلبات اللجوء".

وسبق أن ألغت المحكمة الاتحادية في أميركا، القرار الرئاسي الذي وقعه ترامب في كانون الثاني/ يناير الماضي والقاضي بتعليق آلية قبول طلبات اللجوء.

أعلن ترامب في خطاب تنصيبه يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2025 عن سلسلة إجراءات صارمة للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث تعهد بوقف تدفق المهاجرين فورا وبدء عمليات ترحيل واسعة النطاق.