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تطورات الحرب بين أذربيجان وأرمينيا .. انسحابات تكتيكية ودعوات للتعئبة الطوعية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-05T15:12:54+0000
تطورات الحرب بين أذربيجان وأرمينيا .. انسحابات تكتيكية ودعوات للتعئبة الطوعية

شفق نيوز/ أعلنت سلطات كراباخ الأرمينية، يوم الاثنين، الانسحاب "تكتيكياً" في بعض مناطق الجبهة "لتجنب الخسائر غير الضرورية".

وأكدت السلطات بحسب وسائل إعلام دولية، اضطرارها إلى التراجع في بعض محاور القتال "حفاظاً على أرواح الجنود".

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن "الوضع في كراباخ خطير وندعو إلى التعبئة الطوعية". وأضاف "لا يحق لي إعلان التعبئة العامة لكن الموقف في كراباخ اصبح صراعاً من أجل البقاء".

من جانبها أعلنت القوات الأذربيجانية أن "جنودها تراجعوا لاعتبارات تكتيكية في بعض المحاور لكنهم يقاومون العدو على محاور أخرى".

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تتواصل اشتباكات على خط الجبهة بين البلدين، إثر إطلاق الجيش الأرميني النار بكثافة على مواقع سكنية في قرى أذربيجانية، ما أوقع خسائر بين المدنيين، وألحق دمارا كبيرا بالبنية التحتية المدنية، بحسب وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وردا على الاعتداءات الأرمينية، نفذ الجيش الأذربيجاني هجوما مضادا، تمكن خلاله من تحرير قرى عديدة في مناطق فضولي وجبرائيل وترتر من الاحتلال الأرميني، بحسب ما أعلنته باكو.

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