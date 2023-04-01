"تطايرت المباني".. "إعصار عنيف" يضرب أركنساس الأمريكية ويخلف ضحايا

شفق نيوز/ ضرب إعصار عنيف، مدينة ليتل روك بولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وأضرار كبيرة.

وقالت الحاكمة، سارة هاكابي ساندرز، في منشور على تويتر "حدثت أضرار جسيمة في وسط أركنساس"، معلنة حال الطوارئ في ولايتها وحاشدة الحرس الوطني.

وأفاد موقع قناة "الحرة" الأمريكي، بسقوط ثلاثة قتلى وأكثر من عشرين جريحا نتيجة إعصارين ضربا مناطق مأهولة في مدينة ليتل روك.

وقال رئيس بلدية المدينة، فرانك سكوت، "نعلم أن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفى في ليتل روك".

وتسبب الإعصار بانقلاب سيارات واقتلاع أشجار ضخمة وتحطم أعمدة.

وقالت لارا فارار، الصحفية في إحدى الصحف الاقتصادية المحلية لوكالة فرانس برس هاتفيا إنها "صدمت تماما" لدى تفقدها الأضرار قرب منزلها في ليتل روك.

وأضافت "تطايرت أسقف بعض المباني بالكامل (...) الحي دمر بكامله".

كما أبلغت الحاكمة ساندرز عن وقوع "أضرار جسيمة" في منطقة وين شرق ليتل روك.

وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب العشرات نتيجة عواصف وأعاصير ضربت عدة ولايات في الغرب الأوسط الأميركي.

ومن بين الولايات المتأثرة بالأجواء الماطرة والعاصفة أركنساس وإلينوي وأيوا.

وكان مركز التنبؤ بالأعاصير قد قال، الجمعة، إن ثلاثة ملايين شخص في تلك الولايات في دائرة الخطر خصوصا في مدن ميمفيس في ميزوري ودافنبورت وأيوا في أيوا ومدينة مولين بإيلينوي.

كما توقع المركز وقوع أعاصير في شرق أركنساس وجنوب غرب تينيسي وشمال ميسيسيبي. وقد دعا محافظ كنتاكي جميع سكان غرب الولاية إلى دخول الملاجئ.