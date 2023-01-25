تضم 31 دبابة أبرامز.. مساعدات عسكرية امريكية جديدة لاوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

شفق نيوز/ أكد مسؤول في البنتاغون، الأربعاء، أن البيت الأبيض بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 400 مليون دولار.

وتشمل المساعدات الجديدة 31 دبابة أبرامز، وعدة عربات خاصة بها، لنقلها من أرض المعركة عند الحاجة إلى الصيانة.

واضاف المسؤول في تصريحات لقناة الحرة الامريكية أن "الحزمة تتضمن أيضا ذخائر وأموالا مخصصة للتدريب"، مشيراً إلى أن "هذه الدبابات لن تسحب من مخزون وزارة الدفاع، وإنما من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وذلك عبر عقود خاصة لتصنيعها، أو عبر تجديد دبابات أبرامز تمتلكها دول أخرى".

وأكد المسؤول أن دبابات أبرامز لن تصل أوكرانيا قريبا، بل ستحتاج بين 8 أشهر وعام بسبب تعقيدات عملية التدريب. ورجح المسؤول أن تجري عملية التدريب على أبرامز في الولايات المتحدة أو ألمانيا.

وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلقي كلمة اليوم تتعلق بدعم بلاده لأوكرانيا.

ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل هذه الكلمة المقررة الساعة 12:00 (17:00 ت غ) باستثناء القول إن بايدن "سيدلي بتصريحات عن الدعم المتواصل لأوكرانيا".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة تستعد فيما يبدو لبدء عملية تفضي إلى إرسال العشرات من دبابات (إم. وان أبرامز) إلى أوكرانيا.

وجاء القرار بعد أيام فقط من إبداء واشنطن معارضة لإرسال هذه الدبابات، رغم مطالب كييف والضغط العام من برلين التي واجهت دعوات لإرسال دبابات ليوبارد الألمانية الصنع.

وجاء الكشف عن تغير موقف الولايات المتحدة في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه برلين الموافقة على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.، والسماح لدول أخرى، مثل بولندا، بالقيام بالأمر ذاته.