"تضمنت 4 نقاط".. ويتكوف يخاطب الشعب الإيراني برسالة

شفق نيوز- واشنطن

وجه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الجمعة، رسالة إلى الشعب الإيراني، تتضمن 4 نقاط.

وقال ويتكوف حول ما إذا كان شنّ ضربة على إيران ما يزال مطروحاً، إنه "يأمل حقاً في التوصل إلى حل دبلوماسي".

وحدد ويتكوف 4 قضايا أساسية في تطورات الملف الإيراني كالتالي تخصيب اليورانيوم، الصواريخ إذ يتعين على إيران تقليص مخزونها، المواد النووية التي تمتلكها إيران، والوكلاء.

وأضاف: "إذا أرادت إيران العودة إلى عصبة الأمم، يُمكننا حلّ هذه المشاكل الأربع دبلوماسيا، وسيكون ذلك حلا ممتازاً، أما البديل فهو حل سيء".

كما أشار ويتكوف، إلى أن إيران قد تكون مستعدة للتنازل بشأن القضايا الأربع جميعها نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه.

يذكر أن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين دارزي، قد قال في جلسة لمجلس الأمن: "نحمل إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية تأجيج الأوضاع في إيران".

في المقابل، أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العنف في إيران له تداعيات على السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن جميع الخيارات مطروحة لوقف ما وصفتها "بالمذبحة" في إيران.