تضمنت نشر دفاعات أمريكية جديدة في المنطقة.. مباحثات بين بايدن ونتنياهو

شفق نيوز/ كشف البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث خلال اتصال هاتفي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر دفاعات عسكرية أمريكية جديدة.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن نشر الدفاعات العسكرية الأمريكية تلك تهدف إلى دعم إسرائيل ضد تهديدات مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفق "رويترز".

وأضاف البيان أن بايدن أكد لنتنياهو أهمية الجهود الجارية لمنع توترات أوسع بالمنطقة والتزامه بأمن إسرائيل ضد التهديدات الإيرانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد المنطقة تصعيداً واسع النطاق بعد ضربات إسرائيلية أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في تنظيم "حزب الله" وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".