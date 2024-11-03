تضمنت تحذيراً لبغداد.. تقرير: إسرائيل أعدت بنك أهداف لمواقع داخل العراق

شفق نيوز/ كشف تقرير إسرائيلي، يوم الأحد، عن تحديد تل أبيب "بنك أهداف" بعضها عراقية وأخرى تابعة لفصائل مسلحة، لضربها إذا استمرت الهجمات من البلاد، فيما أشار التقرير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين نقلوا تحذيرات عدة إلى بغداد بهذا الصدد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم، إن الاقمار الاصطناعية راقبت عمل طهران لنقل صواريخ باليستية ومعدات ذات صلة من إيران إلى الأراضي العراقية، مع الهدف المفترض لاستخدامها في هجوم وشيك متوقع على إسرائيل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن "إسرائيل تراقب وتحدد الأهداف، ذات الصلة بالميليشيات التي تدعمها إيران بالإضافة إلى أهداف عراقية".

‎وحذرت بغداد من أنه يجب أن تكبح جماح الميليشيات ومنعها من استخدام أراضيها لشن هجمات.

‎وتزايدت في الأسابيع الأخيرة هجمات المسيرات، وقال مسؤول أمني إقليمي إنه كان هناك 5 هجمات يوميا في المتوسط من داخل العراق ضد إسرائيل من جماعات مسلحة متحالفة مع إيران، وخلال الأسبوع الماضي، تم إطلاق 8 طائرات بدون طيار في فترة 24 ساعة.

‎وقال مسؤولان، للصحيفة العبرية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن القوات الأميركية وقوات الشركاء كانوا يعترضون المسيرات الهجومية، موضحين أن الهجمات المستمرة زادت من إمكانية قيام إسرائيل بالرد بشكل مباشر على تلك الهجمات.