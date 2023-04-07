تضرر منشآت مشروع ري لبنانية جراء القصف الاسرائيلي

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الجمعة، عن إصابة منشآت مشروع "ري القاسمية" بأضرار جراء القصف الإسرائيلي فجر اليوم على قرية القليلة جنوب لبنان.

وقالت المصلحة في بيان إن "الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منطقة صور فجر اليوم، أدى إلى تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر، حيث أصاب إحدى العبارات وجزء من قناة ري القاسمية التي تروي البساتين في منطقة القليلة وما بعدها".

ولفتت المصلحة إلى أن "الفرق الفنية باشرت بالكشف الفني تمهيدا لإجراء الصيانة لإعادة تشغيل المشروع قبل موسم الري 2023".

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن شن غارات على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى قال إنها تابعة لحركة "حماس" في جنوب لبنان، وذلك بعد أن أعلن عن رصد 34 صاروخاً تم إطلاقها من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية.