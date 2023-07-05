تضامناً مع "موميكا".. مصري يسكب الخمر على القرآن ويمزقه في السعودية

شفق نيوز/ أقدم مواطن مصري يقيم في المملكة العربية السعودية على سكب الخمر -المحرم إسلامياً- على نسخة من القرآن ومن ثم تمزيق أوراق منه، تضامناً مع اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا.

ووفقاً لفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر المواطن المصري على أحد الجسور في وقت متأخر من الليل حاملا في يده نسخة من القرآن، واصفا إياه بألفاظ بذيئة، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وخلال حديثه واستعراضه بأنه يفتح القرآن على سورة "المؤمنون" أكد بأنه متواجد بالمملكة العربية السعودية، مطلقا إهانة بحق النبي محمد.

وأكد خلال استعراضه بأن اسمه سعيد أبو مصطفى، وأنه يفعل فعلته هذه تضامنا مع سلوان موميكا، واصفا إياه بـ"البطل"، ومطلقا على القرآن وصف كتاب "داعش" الإرهابي.

وزعم المواطن المصري بأن القرآن "دمر المجتمعات والأوطان العربية الإسلامية"، وأن مكانه "تحت الشحاطات أو الأقدام" قبل أن يلقيه بالأرض ويدوسه بقدميه، ويتراقص عليه على أنغام أغنية كان يشغلها بجانبه.

ولم يكتف المواطن المصري بما فعله، ليقوم بعد ذلك بتطويح يده ورمي المصحف بعيدا حتى سقط أسفل الجسر، لينتقل إليه مرة اخرى ممسكا بزجاجة شمبانيا ويقوم بدلقها على القرآن.

وواصل المواطن المصري توجيه الإهانات للقرآن، ساخرا من آياته ومواصلا سكب الخمر على القرآن، زاعما ان هذه هي مكانة القرآن الحقيقة الذي ليس له أي كرامة وفق قوله.

وأكد مغردون في الردود على استحالة أن يكون هذا الشخص متواجد في السعودية، مشيرين إلى أن جرأته بالظهور بهذا الشكل الواضح تؤكد ذلك خاصة وأن أجهزة الامن السعودية قادرة على جلبه والقبض عليه في وقت قياسي.

يشار إلى أن ما قام به المواطن المصري جاء بعد أيام قليلة من إقدام اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام الجامع الكبير تحت مسمع ومرآى الشرطة السويدية وبإذن منها، وهو ما أثار ردود أفعال قوية من قبل الدول العربية والإسلامية.