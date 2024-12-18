تضارب الأنباء بشأن تسلم شقيق الجولاني منصب وزير الصحة السورية

شفق نيوز/ تضاربت الأنباء بشأن حقيقة تسليم ماهر الشرع، شقيق زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بالجولاني، منصب وزير الصحة في الحكومة السورية الحالية.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن صفة "وزير" المتداولة غير صحيحة، بل إن ماهر الشرع يقوم بتسيير أعمال الوزارة مؤقتا.ورغم هذه التعليقات إلا أن وسائل إعلام موالية لحكومة الإنقاذ الحالية تستخدم عن نقل تصريحات الشرع صفة "وزير الصحة السوري المكلف".

ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب.

كما أنه حاصل على دبلوم في إدارة النظم الصحية.

الانتقادات التي طالت الشرع لم تقف عند حدود كونه شقيق الجولاني ووزير الصحة بل اتسعت ليسقط الكثر وجوده إلى جانب شقيقه بصورة تشبه تلك التي تواجد فيها ماهر الأسد إلى جانب شقيقه الرئيس السابق بشار الأسد، وأثارت مخاوف من تكرار نفس المشهد القائم على توسيع صلاحيات العائلة الحاكمة.

وتشهد سوريا في الوقت الراهن حراكا سياسيا ودبلوماسيا مكثفا، وسط تحديات كبيرة تواجه المرحلة الانتقالية التي يقودها الجولاني.