تصعيد مستمر وتحذير من حرب شاملة.. اسرائيل تغتال قائداً جديداً في حزب الله

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، تصفية قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله اللبناني، فضل إبراهيم، في دير كيفا، وذلك في خطوة تزيد من التصعيد المستمر بين الجانبين، وسط تهديدات وتحذيرات باندلاع حرب شاملة.

وأضاف الجيش، أن إبراهيم كان "مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ اعتداءات" ضد الأراضي الإسرائيلية، وبالتزامن مع ذلك عمل في قيادة قوات مشاة في منطقة جويا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائراته استهدفت أيضا في منطقة ريحان منصة صواريخ أرض جو تابعة لقوة الدفاع الجوي في حزب الله، كانت تشكل تهديدا على قطع جوية تعمل في الأجواء اللبنانية.

وكانت مصدر أمني ذكر، الخميس، أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق ديركيفا لجهة بلدة صريفا في قضاء صور جنوبي لبنان، حسبما أفادت مراسلة قناة "الحرة".

وأوضحت قناة "الحرة" أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة. ومن جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الغارة التي شنتها المسيرة الإسرائيلية أسفرت عن سقوط قتيل من دون تحديد هويته.

وكان حزب الله أعلن، الأربعاء، عن مقتل 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة يارون جنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي.

وأسفر التصعيد عن مقتل أكثر من 473 شخصا في لبنان بينهم 308 مقاتلين على الأقل من حزب الله و92 مدنيا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا. والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين "أجروا تقييما مشتركا للوضع في القيادة الشمالية.

وفي إطار تقييم الوضع تمت المصادقة وإقرار خطط عملياتية لهجوم في لبنان".

وقبيل الإعلان، كان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد توعّد بالقضاء على حزب الله في حال اندلاع "حرب شاملة".