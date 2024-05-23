"تصعيد حتى النصر في غزة".. سلامي وقاآني يجتمعان بالفصائل اللبنانية والفلسطينية واليمنية في طهران

شفق نيوز/ اجتمع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني، مع الفصائل اللبنانية والفلسطينية واليمنية، وأكدوا على "استمرار التصعيد حتى تحقيق النصر في غزة".

وعقد الاجتماع بحسب وسائل إعلام ايرانية، على هامش مشاركة قادة هذه الفصائل في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قضوا الاحد الماضي بتحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد.

ومن بين الحاضرين في الاجتماع نائب الامين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومحمد عبد السلام، ممثل عن حركة انصار الله الحوثية اليمنية،، بالإضافة إلى مسؤولين من فصائل فلسطينية أخرى، مثل: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن المجتمعين ناقشوا صباح الخميس آخر التطورات في المنطقة، وأكدوا تصعيد القتال "حتى النصر في قطاع غزة".

وأضافت أنه "تم في هذا اللقاء بحث ومناقشة آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية طوفان الأقصى ودور جبهة المقاومة، ومواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، وبمشاركة فصائل وجبهات المقاومة بالمنطقة كافة".