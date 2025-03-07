تصعيد جديد.. مطارات ألمانيا على موعد مع إضراب شامل للعاملين فيها

شفق نيوز/ ستشهد أغلب المطارات الألمانية يوم الاثنين المقبل، إضرابا شاملا لمدة 24 ساعة، حسب ما أعلنت نقابة "فيردي"، وذلك بعد دعوة العاملين في القطاع العام وخدمات المناولة الأرضية إلى التوقف عن العمل.

ويأتي هذا الإضراب كتصعيد جديد في المفاوضات العمالية، بعد سلسلة من الإضرابات السابقة التي شملت بعض المطارات، من بينها إضراب استمر يومين في ميونخ الشهر الماضي.

وحذرت النقابة، في بيان يوم الجمعة، من أن الركاب سيواجهون اضطرابات كبيرة في رحلات المغادرة والوصول، مع توقع إلغاء عدد كبير من الرحلات.

وقال متحدث باسم جمعية المطارات الألمانية (ADV) لوكالة "رويترز" إن مطاري فرانكفورت وميونيخ، وهما الأكثر ازدحامًا في البلاد، سيحاولان تشغيل نحو 2000 رحلة يوم الاثنين، لكن التأثيرات ستكون واسعة النطاق.

وأوضح مطار فرانكفورت أنه من المحتمل جدًا إلغاء جميع رحلات المغادرة من المطار، مشددًا على ضرورة عدم توجه الركاب إليه، كما دعت المسافرين العابرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر شركات الطيران.

ووفقًا لتقديرات المطار، فإن أكثر من 150 ألف مسافر سيتأثرون بالإضراب، فيما تشمل المطارات الأخرى المتأثرة كلًّا من شتوتغارت، وكولونيا/بون، ودوسلدورف، ودورتموند، وهانوفر، وبريمن، وهامبورغ، وبرلين، ولايبزيج-هاله.