تصعيد جديد على الحدود "الهندية الباكستانية".. إطلاق نار ليلي في جامو

شفق نيوز/ أفادت وكالة "ANI" الهندية، بأن الجيش الباكستاني خرق فجر اليوم الأربعاء اتفاق وقف إطلاق النار، عبر فتح نيران أسلحته على الحدود الدولية مع الهند في منطقة بارا جوال التابعة لمقاطعة جامو.

وقالت مصادر أمنية، إن هذا التطور يُعد تصعيداً خطيراً، إذ كانت الانتهاكات السابقة مقتصرة على خط المراقبة الفاصل بين الجانبين، لكن الهجوم الأخير امتد إلى الحدود الدولية المعترف بها رسمياً، وهو ما يشكل خرقاً غير مسبوق منذ مدة.

وتقع منطقة باراجوال جنوبي خط المراقبة في إقليم جامو وكشمير، وهي نقطة حدودية حساسة بين البلدين، في حين أشارت المصادر إلى أن إطلاق النار حدث ليلًا دون استفزاز واضح.

وكان الجيش الهندي قد أعلن، في وقت سابق، عن تعرض مواقعه في قطاعات نوشيرا وسوندا رباني وأهنور لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة من الجانب الباكستاني خلال ليلة 29 إلى 30 أبريل، مؤكداً أن قواته ردت بشكل "سريع ومتناسب" على هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه التطورات وسط أجواء من التوتر المتصاعد بين نيودلهي وإسلام أباد، على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة جامو وكشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، ما زاد من حدة التوتر الأمني والعسكري في المنطقة الحدودية.