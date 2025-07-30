تصعيد بلهجة عسكرية بين الصين وبريطانيا والسبب تايوان

شفق نيوز- بكين

أعربت وزارة الدفاع الصينية، يوم الأربعاء، عن إدانتها لتصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بشأن استعداده للدفاع عن تايوان، مطالبة إياه بتوخي الحذر في "أقواله وأفعاله".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياوقانغ، خلال مؤتمر صحفي: "نطالب بريطانيا بتوخي الحذر في أقوالها وأفعالها بشأن قضية تايوان، وألا يرسل الجانب البريطاني إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى (استقلال تايوان) أو يُقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وشدد الوزير الصيني "لا ينبغي لأحد أن يستهين بإرادة جيش التحرير الشعبي الصيني الراسخة وقدرته على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيه".

وقال هيلي لصحيفة "التلغراف" رداً على سؤال حول مدى استعداد بريطانيا لمساعدة تايوان في حالة نشوب صراع مع الصين: "إذا اضطررنا للقتال، كما فعلنا في الماضي، فستحارب أستراليا وبريطانيا معاً. نحن نجري مناورات مشتركة ونتدرب معاً، مما يساعدنا على أن نكون رادعين".

وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أنه كان يتحدث "بشكل عام"، مشيراً إلى أن لندن تفضل حل النزاعات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "سلمياً ودبلوماسياً".

وتعتبر بكين، تايوان جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، ويُعدّ الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرطاً إلزامياً للدول الأخرى الراغبة في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.

وتلتزم الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة" وعدم الاعتراف باستقلال تايوان، على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع تايبيه في مختلف المجالات.