تصريح "مقلق" لوزير الطاقة الأميركي: أسعار البنزين لن تنخفض حتى 2027

صرح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، يوم الأحد، بأن أسعار البنزين في الولايات المتحدة قد لا تشهد انخفاضاً إلى ما دون ثلاثة دولارات للغالون قبل العام 2027.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن رايت قوله، إن سوق الوقود يواجه تحديات معقدة، تشمل تقلبات إمدادات النفط الخام، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى سياسات خفض الإنتاج التي تتبعها بعض الدول المنتجة، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين للمستهلك الأميركي.

وأضاف أن الإدارة الأميركية تراقب تطورات السوق عن كثب، وتسعى إلى تحقيق توازن بين تأمين الإمدادات وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذا التحول قد يؤثر أيضاً على وتيرة تراجع الأسعار خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن أي انخفاض ملموس في أسعار الوقود سيظل مرهوناً بعدة عوامل، أبرزها استقرار أسواق النفط العالمية، وزيادة الإنتاج، وتراجع حدة التوترات الدولية، وهو ما قد يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط مخاوف من استمرار مستويات الأسعار الحالية لفترة ممتدة، ما قد ينعكس على معدلات التضخم والنمو في عدد من الدول.