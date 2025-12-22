تصريح مرتقب من ترمب عقب إحاطة استخباراتية مغلقة

شفق نيوز- واشنطن

من المقرر أن يدلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتصريح يشاركه فيه وزير الحرب بيت هيغسيث، وقائد القوات البحرية جون فيلان، بعد تلقيه إحاطة استخباراتية مغلقة.

وأظهر جدول أعمال ترمب الرسمي أن "التصريح سيُلقى في تمام الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي في واشنطن ( 11:30 مساءً بتوقيت بغداد)، من مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وليس من البيت الأبيض".

ومع أن الإدارة الأميركية لم تُفصح رسمياً عن موضوع التصريح، فقد أوضحت أنه "سيسبقه بساعة واحدة لقاء مغلق مع كبار مسؤولي المخابرات".

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات المحيطة بفنزويلا، حيث سبق أن هدّد ترمب كاراكاس بـ"صدمة غير مسبوقة"، داعياً إياها إلى إعادة "النفط والأراضي والممتلكات الأخرى التي زعم أنها سُرقت من الولايات المتحدة".

وتبرر واشنطن وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بضرورة مكافحة الاتجار بالمخدرات، وقد استخدمت قواتها المسلحة القوة في أكثر من مناسبة لتدمير قوارب قبالة السواحل الفنزويلية يُزعم أنها كانت تُستخدم لنقل مخدرات.

من جانبها، اعتبرت السلطات الفنزويلية هذه الخطوات استفزازاً موجهاً لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية التي تنصّ على جعل البحر الكاريبي منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية.

وفي موسكو، أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق بلادها إزاء ما وصفته بـ"التصعيد المتعمّد" للأوضاع حول فنزويلا، الدولة الصديقة لروسيا.

وشدّدت على أن ما يثير القلق بشكل خاص هو الطابع الانفرادي للإجراءات الأميركية، التي تهدد، بحسب روسيا، سلامة الملاحة الدولية.